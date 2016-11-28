Суд по делу Сущенко закрыли, хотят продлить арест

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 11:58

Судебный процесс по делу украинского журналиста, обвиняемого в РФ в шпионаже, сделали закрытым.

Об этом у себя в Twitter написал его адвокат Марк Фейгин.

"Прокурор ходатайствует о закрытии заседания. Суд удовлетворяет. Процесс закрывается", - написал Фейгин. По его словам, Сущенко хотят продлить арест на 2 месяца.

По ходатайству адвоката суд дал возможность Сущенко ознакомиться с арестным делом.

Сущенко в суде читает материалы дела
Сущенко в суде читает материалы дела
Фото Марка Фейгина

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда

Темы: Сущенко Политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Российский суд оставил Сущенко под арестом 28 ноября 2016, 12:28
В России назначили дату суда по делу Сущенко 24 ноября 2016, 11:49
Дата суда по Сущенко еще неизвестна – адвокат обеспокоен 23 ноября 2016, 17:07
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российский суд оставил Сущенко под арестом
Киевлян возмутил новый фасад театра от "Рошен" на Андреевском спуске
Суд по делу Сущенко закрыли, хотят продлить арест
СБУ: Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье
Все новости
Путешествия

Где есть, пить и развлекаться в Варшаве

Афиша 25-27 ноября

Крафтовое пиво на ВДНГ, еда на "Вси свои", концерты, экскурсии...