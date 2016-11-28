Допрос Януковича снова вызвал ажиотаж в суде

В Святошинском райсуде Киева образовались очереди журналистов через допрос экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Допрос Януковича запланирован на 13:00, однако за полтора часа до начала в коридоре перед залом суда не хватает места.

Как сообщили в суде, на сегодняшнее заседание аккредитовано более 40 средств массовой информации.

Рядом со зданием суда припарковано значительное количество автомобилей.

підготовка до допиту Януковича 2.0 pic.twitter.com/ET7iSoUc0h — Roman Kravets (@RomanKravets) November 28, 2016

Как известно, допрос Януковича в качестве свидетеля должен был состояться в пятницу за помощью видеосвязи с Ростовским областным судом России. Связь была налажена и Янукович прибыл в суд, однако допрос не состоялся, поскольку представители "Правого сектора" блокировали выезд бойцов "Беркута", которые проходят обвиняемыми по делу, из Лукьяновского СИЗО.

"Правый сектор" аргументировал это тем, что "беркутовцев" якобы хотели отпустить. В понедельник ПС не планирует блокировать СИЗО.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП