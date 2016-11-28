Допрос Януковича снова вызвал ажиотаж в суде

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 11:41

В Святошинском райсуде Киева образовались очереди журналистов через допрос экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Допрос Януковича запланирован на 13:00, однако за полтора часа до начала в коридоре перед залом суда не хватает места.

Как сообщили в суде, на сегодняшнее заседание аккредитовано более 40 средств массовой информации.

Рядом со зданием суда припарковано значительное количество автомобилей.

Как известно, допрос Януковича в качестве свидетеля должен был состояться в пятницу за помощью видеосвязи с Ростовским областным судом России. Связь была налажена и Янукович прибыл в суд, однако допрос не состоялся, поскольку представители "Правого сектора" блокировали выезд бойцов "Беркута", которые проходят обвиняемыми по делу, из Лукьяновского СИЗО.

"Правый сектор" аргументировал это тем, что "беркутовцев" якобы хотели отпустить. В понедельник ПС не планирует блокировать СИЗО.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Янукович допрос суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: статус Януковича не должен помешать суду над "беркутовцами" 28 ноября 2016, 11:42
Советник Авакова: Надеемся, что найден вариант допроса Януковича 28 ноября 2016, 09:56
ПС не намерен блокировать выезд "беркутовцев" из СИЗО – пойдут в суд 28 ноября 2016, 09:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российский суд оставил Сущенко под арестом
Киевлян возмутил новый фасад театра от "Рошен" на Андреевском спуске
Суд по делу Сущенко закрыли, хотят продлить арест
СБУ: Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье
Все новости
Путешествия

Где есть, пить и развлекаться в Варшаве

Афиша 25-27 ноября

Крафтовое пиво на ВДНГ, еда на "Вси свои", концерты, экскурсии...