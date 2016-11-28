Допрос Януковича: "беркутовцев" доставили в суд

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Понедельник, 28 ноября 2016, 12:23

Советник главы МВД Шкиряк заявляет, что "беркутовцев", которые проходят в качестве подозреваемых по делу Майдана, доставили в суд.

Об этом он сообщил УП в понедельник.

"Беркутовцев доставили в суд, они в автозаке заехали, в зале их нет", - сказал он.

Как известно, в понедельник должно состояться заседание суда, на котором допросят Виктора Януковича.

25 ноября в Святошинском райсуде Киева планировали допросить Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Но несколько десятков людей блокировали выезд обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО, суд после начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв.

После перерыва суд решил перенести допрос Януковича на 28 ноября, 13:00.

Янукович после того дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой высказал свою версию событий последних трех лет.

Представители силовых структур не исключают, что в случае повторной блокады пяти подозреваемых екс-"беркутовцев" будут допрашивать способом видеоконференции.

Украинская правда

Темы: Майдан Беркут Янукович
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