Российский суд оставил Сущенко под арестом

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Понедельник, 28 ноября 2016, 12:28

Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

Сущенко останется за решеткой как минимум до 30 января 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сущенко до 30 января 2017 года", - огласила решение судья Анна Журман.

Дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству прокурора, которая сочла, что оглашение материалов дела может повлечь разглашение государственной тайны.

Как известно, 2 октября парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Сущенко предъявлено обвинение в нескольких эпизодах шпионажа.

По словам адвоката Сущенко, он уже в течение шести лет проживает на территории Франции, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился там по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

Сущенко в настоящее время содержится в столичном СИЗО "Лефортово".

Темы: Сущенко Политзаключенные
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