Суд с видеодопросом Януковича начался с перерыва

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Понедельник, 28 ноября 2016, 13:17

Святошинский суд по делу об убийстве 39 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года, который сегодня должен допросить по видеосвязи экс-президента Януковича, объявил перерыв по просьбе прокурора.

Суд начался с установления видеосвязи с Ростовским судом РФ, где присутствует бывший президент Украины Виктор Янукович вместе со своим адвокатом и бывшим командующим Внутренними войсками Украины Станиславом Шуляком.

Суд определил сроки допроса Януковича и Шуляка: 1 час стороне защиты, 1 час на стороне обвинения перекрестный допрос, после этого перерыв, потом 30 мин возможности на вопросы потерпевшим, по 30 мин на каждой стороне выяснения своей позиции.

После этого прокурор попросил суд объявить перерыв, поскольку суд установил лимит времени в 1 час на вопросы стороны обвинения. По словам прокурора, сторона обвинения рассчитывала на больше времени, поэтому теперь переформатировать вопрос.

Сторона защиты отметила, что ранее заявляла в качестве свидетеля Юрия Луценко.

"Стороной защиты заявлено в качестве свидетелей, и это ходатайство было удовлетворено во время подготовительного судебного заседания, в том числе Юрия Луценко", - заявил адвокат Януковича.

В ответ судья заметил, что среагирует на это замечание на стадии, определенной законом. Также суд решил удалить свидетелей.

Суд объявил перерыв на 15 минут.

В понедельник, 28 ноября, в Святошинском суде со второй попытки должно начаться видеодопрос Виктора Януковича.

25 ноября Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича на 28 ноября 13.00 час по делу преступлений на Майдане.

Украинская правда

Темы: Янукович суд
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