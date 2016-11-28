Янукович в суде заявил о возможной причастности Левочкина

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 14:28

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013 года. Он не исключает причастности к этому Левочкина.

Об этом он заявил во время его відеодопиту, который проводит Святошинский суд Киева. Сам же Янукович находится в помещении Ростовского суда РФ.

Он назвал разгон на Майдане "спланированной провокацией. "Потому что студентов на то время там уже не было. Туда подошли радикалы, и они начали провоцировать "Беркут". "Беркут", на мой взгляд, превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения. Ее надо было подтвердить расследованием", - сказал Янукович.

Ростовский беглец заявил, что наказал всех виновных за разгон 30 ноября. "Я отстранил Попова, председателя КГГА, Сивковича, первого заместителя секретаря СНБО, министр внутренних дел отстранил руководителя киевской милиции, и генеральная прокуратура начала расследовать этот вопрос", - сказал Янукович.

При этом он заявил, что, возможно, есть люди, которые не понесли наказания.

"Он сказал, что ему часто "говорят о Левочкине". "Да, возможно, он имел к этому отношение, но у меня не было доказательств", - сказал Янукович. По его словам, если есть такие данные относительно Левочкина, то "пусть это (вину Левочкина – УП) власть докажет. Если не докажет, то пусть это будет на его совести. Если не виноват, то пусть те люди, которые так о нем говорят, извинятся перед ним".

Как известно, несколько дней назад, а именно 23 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автором разгона Евромайдана был Сергей Левочкин, занимавший тогда должность главы Администрации президента, а сейчас народный депутат от "Опоблока".

Сам же Виктор Янукович впервые о причастности Левочкина сказал 24 декабря 2014 года.

В ответ на обвинения Авакова Левочкин заявил: "Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построена на лжи".

По словам Левочкина, "аваковсие сентенции, как правило, - ложь, направленная на отвлечение внимания от собственных преступлений или его провальной работы".

"А в нынешнем случае - от того, что до сих пор не наказаны виновные в террористической атаке против журналистов "Интера" 4 сентября", - заявил он.

Аваков и раньше неоднократно критиковал Левочкина. Также он намекал, что Левочкин договорился с президентом Петром Порошенко, чтобы канал "Интер" критиковал только партию "Народный фронт", но не БПП.

добавляется...

Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович Евромайдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Расстрелы на Майдане: Янукович ничего не знает о приказах "Беркуту" 20 февраля 28 ноября 2016, 15:07
Янукович говорит, что Фирташ и Левочкин разрушали Партию регионов изнутри 28 ноября 2016, 15:01
Кто дал команду выдать огнестрельное оружие, я не знаю – Янукович 28 ноября 2016, 14:52
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НТКУ: Евровидение будет в Украине
Янукович говорит, что Фирташ и Левочкин разрушали Партию регионов изнутри
Кто дал команду выдать огнестрельное оружие, я не знаю – Янукович
Все новости
Вопрос-ответ

Оплата коммунальных услуг в рассрочку: как это работает

Фото

Художник превращает тени в интересные иллюстрации