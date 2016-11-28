Янукович поблагодарил "беркутовцев" за службу во время Майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович поблагодарил правоохранителей, которые при его президентстве противостояли активистам Майдана.

Во время видеосвязи из ростовского суда в Святошинский райсуд Киева, на заседании которого он дает показания по делу против бывших "беркутовцев", Янукович сказал:

"Я выражаю искреннюю благодарность тем работникам правоохранительных органов, которые 3 месяца терпели, страдали, их убивали, их жгли – а они делали все для того, чтобы обеспечить общественный порядок в Киеве. Это, к сожалению, так".

"Мне очень жаль, что люди, которые стояли на Майдане, – их также использовали те вожди, которые ими руководили", – добавил Янукович.

"Мне очень жаль, что люди, которые стояли на Майдане, – их также использовали те вожди, которые ими руководили для того, чтобы повалить таким антиконституционным путем власть в Украине и ее захватить", – заявил Янукович.

"Потому ответ на этот вопрос (почему не удалось обеспечить общественный порядок во время акций протеста – ред.) прост: пусть на этот вопрос дадут ответ те, кто допустил кровопролитие в Украине. Вот пусть они выйдут к людям и скажут, что они сделали, до чего они довели Украину!" – добавил он.

По словам Януковича, "сегодня только украинский народ может дать оценку тем событиям".

"Я знаю, что (есть) много людей, перед которыми я виноват. И те ошибки, которые я делал, – люди от этого действительно пострадали. Но я никогда не мог поднять руку и подписать какой-либо приказ, указ, который вел к кровопролитию в Украине", – заявил он.

"Потому обе части Украины – и та, которая поддерживала Майдан, и те, кто не поддерживал, – пострадали. А ответ пусть дадут сегодняшние власти", – сказал экс-президент, который сбежал из Украины в Россию в феврале 2014 года.

Как известно, Янукович привлечен как свидетель по делу против работников уже ликвидированного подразделения "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников протеста в Киеве 20 февраля 2014 года. Он дает показания по скайпу из суда в российском Ростове-на-Дону.

Однако 28 ноября в киевском суде генпрокурор Юрий Луценко зачитал Януковичу подозрение в государственной измене и пособничестве России в развертывании агрессии против Украины.

Алена Рощенко, УП