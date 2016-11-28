Янукович говорит, что Фирташ и Левочкин разрушали Партию регионов изнутри

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что во время событий на Майдане внутри правящей тогда Партии регионов действовала "оппозиция", которая под давлением олигархов работала против его власти.

Об этом он заявил во время видеодопроса в суде в понедельник.

"Мы знали, что внутри, например, фракции Партии регионов работала оппозиция и депутаты, которые зависели от некоторых олигархов, они начали склоняться в сторону оппозиции. Это было не раз, не два – за последнюю неделю их позиция была такой: как скажет хозяин", – рассказал он.

Янукович добавил, что речь идет об "огромной группе" внутри фракции ПР, которую возглавлял Сергей Тигипко.

"И он откровенно мне говорил: я с вами согласен, Виктор Федорович, но меня склоняет господин Фирташ. И рядом с ним господин Левочкин, который также играл в свои игры. И в конце концов они разрушили коалицию и в конце концов они фактически разрушили стабильность в стране", – сказал Янукович.

По его словам, окончательно стабильность была разрушена 22 февраля, когда Верховная Рада начала принимать незаконные, по его мнению, решения, в частности – назначила председателя Верховной Рады.

Украинская правда