Расстрелы на Майдане: Янукович ничего не знает о приказах "Беркуту" 20 февраля

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Понедельник, 28 ноября 2016, 15:07

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что ему ничего не известно о том, какие приказы отдавались представителям силовых ведомств утром 20 февраля 2014 года  во время событий на Майдане, в результате которых погибли и были ранены участники массовых акций протеста.

Об этом Янукович заявил на допросе в режиме видеоконференции 28 ноября.

На вопрос, известно ли ему о приказах, которые отдавались утром 20 февраля сотрудникам "Беркута" или других силовых ведомств и было ли известно ему, где находились руководители оппозиции утром этого дня, Янукович дал отрицательный ответ.

"Нет, мне об этом ничего не известно. Я лично за ними (лидерами оппозиции) не следил", - заявил он.

"Только могу сказать, что 20 февраля во второй половине дня мы начали переговоры, которые завершились утром 21 февраля", - добавил он.

На вопрос, известно ли ему, почему силовики 20 февраля начали отступление с Майдана, Янукович заявил: "Известно, что они начали стрелять из различного оружия и было очень много раненых и были убиты представители правоохранительных органов, и они были вынуждены защищаться и отступать".

На вопрос, имели ли силовики какие-либо обещания от власти на получение привилегий или материальных благ, имело ли место любое материальное стимулирование представителей органов внутренних дел во время событий в период с ноября 2013 по февраль 2014, Янукович заявил: "Мне такие факты не известны, никогда об этом не слышал".

На уточняющий вопрос, откуда утром 20 февраля он узнал о расстрелах на Майдане участников протестов силовиками, Янукович заявил, что "получал информацию из разных источников, в том числе из СМИ и пресс-службы", а в его рабочий день утром 20 февраля "не произошло ничего чрезвычайного, он проходил в обычном режиме согласно расписанию".

Украинская правда

Темы: Янукович Майдан суд
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