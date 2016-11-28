Климкин о "дорожной карте": С Россией мы очень далеки

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 15:12

Министр иностранных дел Павел Климкин планирует представить украинский вариант плана по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече глав МИД стран "нормандского формата", запланированной на 29 ноября в Минске.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"На встрече глав МИД нормандской четверки я собираюсь сделать основные акценты на вопросе безопасности и вопросе гуманитарного характера, в частности, освобождении наших политических заложников, обеспечить доступ к ним международных организаций, Красного Креста. А также, конечно, я буду настаивать на нашем видении "дорожной карты", которая будет способна сделать реальный прогресс в ситуации", - сказал он.

В то же время Климкин скептически оценил возможность прийти к общему видению "дорожной карты" имплементации Минский соглашений.

"Если с Францией и Германией у нас есть общее видение "дорожной карты" в ключевых моментах, то с Россией мы очень далеки от хотя бы общего совместного видения. Я довольно скептически отношусь к тому, что мы завтра договоримся по основным вопросам этой "дорожной карты", - сказал он.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4:00 продолжались переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

После встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссию ОБСЕ. Контроль над границей Украины получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

В ноябре министр иностранных дел РосииСергий Лавровсумниваеться, что до 29 ноября удастся договориться по всем параметрам "дорожной карты" урегулирования на Донбассе.

Темы: Климкин Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Институциональная слабость: Климкин раскритиковал ЕС из-за виз и газа 24 ноября 2016, 17:45
Климкин: безвизовый режим будет в этом году 23 ноября 2016, 13:14
Климкин рассказал, что будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС 21 ноября 2016, 06:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НТКУ: Евровидение будет в Украине
Янукович говорит, что Фирташ и Левочкин разрушали Партию регионов изнутри
Кто дал команду выдать огнестрельное оружие, я не знаю – Янукович
Все новости
Вопрос-ответ

Оплата коммунальных услуг в рассрочку: как это работает

Фото

Художник превращает тени в интересные иллюстрации