НТКУ: Евровидение будет в Украине

Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин заявляет, что Евровидение состоится в Украине и не будет перенесено.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя информацию, распространенную каналом 1+1 со ссылкой на него.

"Журналистам 1+1 было четко сказано - государство Украина справится и Евровидение пройдет в Украине в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо "но" и если даже не думайте делать предположений относительно других возможностей", - отметил он.

"Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!" - подчеркнул он.

"С такими друзьями и врагов не надо", - добавил он.

Украинская правда