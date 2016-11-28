Янукович не смог объяснить, как оказался в РФ. Вспомнил Ахметова

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Понедельник, 28 ноября 2016, 16:38

Экс-президент Виктор Янукович не смог объяснить, каким образом оказался на территории Российской Федерации.

Соответствующий вопрос во время видеодопроса в суде в понедельник задал прокурор.

"Каким образом 23 февраля 2014 года в 3.51 вы оказались на территории Российской Федерации?", – сформулировал вопрос прокурор.

В ответ на это Янукович повторил свою версию о засаде на его пути в Крым:

"22 февраля мы двигались в направлении Крыма. В районе Мелитополя мы попали практически на засаду, которая была в 5 километрах от нас. Передовая группа, которая меня сопровождал меня, увидела вооруженных людей, одежда была без признаков. Перед этим постом были установлены 2 крупнокалиберных пулемета", – заявил экс-президент.

Янукович на уточняющий вопрос, ответил, что об этом ему доложил руководитель передовой группы.

В то же время прокурор отметил, что группа, по данным следствия, находилась в 120 км Мариуполя, около Бердянска.

Также Янукович отметил, что ему сообщили, что из Донецка также выехала группа, чтобы перехватить его кортеж.

"Фактически нас начали "окружать…",– сказал он.

Поэтому, мол, экс-президент отдал приказ водителям ехать на территорию Крыма.

Янукович так и не сообщил, как оказался на территории России.

В то же время во время допроса он рассказал, что перед тем как уехать из Донецка в Крым, 22 февраля встречался с донецким олигархом Ринатом Ахметовым.

По словам Януковича, он обсуждал с Ахметовым происходящие на тот момент в Украине события.

Валентина Романенко, УП

Темы: Янукович
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IP: 92.101.207.---Vadim Slutsky28.11.2016 17:31
Как оказался? Банальный случай телепортации.
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IP: 176.36.242.---Семен Буденный28.11.2016 16:55
"Аналогично" как Наденька Савченко. "Помогло" фсб раши
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