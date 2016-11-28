Боевики планируют передать Украине тела двух военных: погибли в 2014

12 просмотров
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 17:49

29 ноября представители незаконной организации "ДНР" планируют передать  украинской стороне тела двоих военнослужащих.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурс боевиков ДАН, об этом заявил "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин.

"Завтра планируется передача двух тел погибших военнослужащих украинской стороне. Оба погибли еще в 2014 году", - заявил он.

"Насколько мне известно, все это время тела проходили многочисленные ДНК-экспертизы, мы искали их родственников. Сейчас все данные определены, мы готовы их отдать", — добавил Басурин.

 

Темы: "ДНР" Донбасс армия жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики объяснили, почему выгоняют чешскую гуманитарную организацию 28 ноября 2016, 16:29
Журналист: У сотрудника "МГБ ДНР" - московский говор 28 ноября 2016, 05:34
Боевики "ДНР" взяли в плен переселенца, который заехал домой за вещами 28 ноября 2016, 04:36
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Полицейскую миссию ОБСЕ вряд ли рассмотрят через полторы недели
Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана
Адвокаты "беркутовцев" согласовали вопросы с Януковичем – ГПУ
Янукович в суде врет, но наказать его за это невозможно – прокурор
Все новости
Фото

Фестиваль Paris Photo 2016: фотография никогда не умрет

Не бойтесь молний!

Интересные факты о современных самолетах