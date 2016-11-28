Кучма: Конфликт на Донбассе не удастся решить без США

00
2
Понедельник, 28 ноября 2016, 18:38

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны подключиться США.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

"Если не будет воли у этих стран, если в полной мере не подключатся к этому делу США, то ничего не будет. А если будет игра в мир и дружбу снова межу всеми странами, будут решаться какие-то локальные проблемы, а украинская проблема будет оставаться в стороне, мы будем оставаться в том состоянии, в котором есть. А главное – быстро двигаться не вверх, а вниз", – заявил Кучма.

Интерфакс-Украина

Темы: Кучма Минские соглашения США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Открытие пропуска в "Золотом" зависит от Лаврова - Кучма 28 ноября 2016, 16:15
Кучма: нам стыдно, что мы не дожали открытие КПВВ "Золотое" 22 ноября 2016, 14:59
Береза – к Луценко и Авакову: действительно ли Кучма "заказал" Гонгадзе? 18 ноября 2016, 13:49
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND28.11.2016 19:08
Є гаранти які роззброїли Україну от тепер нехай покажуть світу чого їх гарантії варті. А як радісно наші президенти, за хабарі і подачки, підривали пускові шахти, різали по павлоградам твердопаливні ракети-носії, а як з бубном і гармошкою порізали 5000 танків щоб створити для АТО якогось автомобіля гемофродіта, а діючий теж АК-74 порізав. Тож сидять ці так званні еліти у розбитого корита і рограбленій війною корупцією і друзями типу безвіз, але з часів Ющенко тільки для упакованих європейців включно педофілів і бандитів-работоргівців. Дякую панам-бобрам за все це лайно.
ОтветитьС цитатой
IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 18:41
І довго він думав? А як же тривалий процес в Мінську за його участю?
Є набагато простіший варіант. І всі про нього знають, але поки що мовчать.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Полицейскую миссию ОБСЕ вряд ли рассмотрят через полторы недели
Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана
Адвокаты "беркутовцев" согласовали вопросы с Януковичем – ГПУ
Янукович в суде врет, но наказать его за это невозможно – прокурор
Все новости
Фото

Фестиваль Paris Photo 2016: фотография никогда не умрет

Не бойтесь молний!

Интересные факты о современных самолетах