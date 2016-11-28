Кучма: Конфликт на Донбассе не удастся решить без США

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны подключиться США.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.



"Если не будет воли у этих стран, если в полной мере не подключатся к этому делу США, то ничего не будет. А если будет игра в мир и дружбу снова межу всеми странами, будут решаться какие-то локальные проблемы, а украинская проблема будет оставаться в стороне, мы будем оставаться в том состоянии, в котором есть. А главное – быстро двигаться не вверх, а вниз", – заявил Кучма.

Интерфакс-Украина