Боевики стреляют из БМП, зениток и гранатометов

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Понедельник, 28 ноября 2016, 18:41

В течение 28 ноября пророссийские боевики совершили 20 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Указывается, что большинство обстрелов вновь сосредоточил на Мариупольском направлении.

"Пренебрегая Минским договоренностям, российско-оккупационные войска стреляли из минометов, гранатометов и вооружения БМП по Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

"На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попала Новоалександровка", - отметили в пресс-центре АТО.

Согласно информации, на Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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