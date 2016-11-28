Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства

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Понедельник, 28 ноября 2016, 19:21

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не снял с себя ответственности президента.

Об этом он сказал в Ростове во время видеосвязи с Святошинским райсудом Киева по делу против бывших сотрудников "Беркута" о событиях 20 февраля 2014 года.

"Я на сегодняшний день, я лично не снял с себя этой ответственности, я ее несу перед украинским народом. А что касается украинского народа относительно того, как он ко мне относился и относится – это дело украинского народа", - сказал он.

"Для того, чтобы не искать повод унизить украинский народ давайте мы этот вопрос  оставим", - добавил Янукович.

Как известно, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О самоустранение президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

Украинская правда

Темы: Янукович президент суд
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.141.---иван аполон28.11.2016 21:52
Легитимный вечно...
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IP: 41.33.152.---CiTo28.11.2016 20:20
Це чмо на допиті виглядало так, начеб-то в нього знову вцілили яйцем. Господи, позбав Україну ще колись побачити цього двічі несудимого дебіла.
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