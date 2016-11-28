Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не снял с себя ответственности президента.



Об этом он сказал в Ростове во время видеосвязи с Святошинским райсудом Киева по делу против бывших сотрудников "Беркута" о событиях 20 февраля 2014 года.



"Я на сегодняшний день, я лично не снял с себя этой ответственности, я ее несу перед украинским народом. А что касается украинского народа относительно того, как он ко мне относился и относится – это дело украинского народа", - сказал он.



"Для того, чтобы не искать повод унизить украинский народ давайте мы этот вопрос оставим", - добавил Янукович.



Как известно, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О самоустранение президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".



Украинская правда