Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили

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Понедельник, 28 ноября 2016, 19:36

Заседание суда по делу "беркутовцев" продолжат 1 декабря, а 2 декабря в 13:00 состоится допрос бывшего командующего Внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.

Об этом сообщил в понедельник судья Святошинского районного суда.

"Следующее судебное заседание назначается судом на 13:00 2 декабря по Киевскому времени. Вместе с тем, по заранее спланированному графику, текущее судебное заседание запланировано на 1 декабря, в 11.30 планируется допрос потерпевшего", - сказал судья Святошинского суда.

Перед этим допрос экс-президента Виктора Януковича продолжался около шести часов.

Судья Ростовского суда предложил в понедельник до 21:00 допрашивать Шуляка.

Однако Святошинский суд решил, что Шуляка допросят на отдельном заседании суда.

В частности, Янукович во время допроса заявил, что не помнит, был телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным во время расстрелов на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Также по его словам, даже проекта приказа о введении войск в Киев в феврале 2014 не было.

Прокурор заявил, что Янукович дает в суде ложные показания.

Украинская правда

Темы: Янукович суд
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IP: 132.185.161.---Mrf28.11.2016 20:15
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