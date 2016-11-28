Янукович говорит, что не выезжал за пределы в России

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не выезжал за пределы России после того, как покинул территорию Украины в 2014 году.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после допроса в понедельник.

"Я за пределы России не выезжал. В такой ситуации, в которой я живу, в отрыве от Родины. Если вспомнить, чем я занимался всю жизнь, это наверное самые тяжелые годы в моей жизни. Не только для меня, но и для моей семьи и моих близких", - заявил Янукович.

Украинская правда