Янукович говорит, что не выезжал за пределы в России

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Понедельник, 28 ноября 2016, 20:10

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не выезжал за пределы России после того, как покинул территорию Украины в 2014 году.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после допроса в понедельник.

"Я за пределы России не выезжал. В такой ситуации, в которой я живу, в отрыве от Родины. Если вспомнить, чем я занимался всю жизнь, это наверное самые тяжелые годы в моей жизни. Не только для меня, но и для моей семьи и моих близких", - заявил Янукович.

Украинская правда

Темы: Янукович Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 195.211.241.---viva_197028.11.2016 20:38
Якщо згадати, чим я займався все життя, це напевно найважчі роки в моєму житті.
=============================================================Суперправильно сказав!!! Де ж йому ще дадуть займатися тим, чим він лише і уміє (бандитизмом, грабежем і обманом) - звичайно тільки на "батьківщині", тобто в Україні!!! Такого раю для уродів немає ніде в світі - лише В УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!
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IP: 91.219.63.---Ілля Кікіш28.11.2016 20:38
Бажаю вфя не виіздити за межі тюремноі камери. До кінця його нікчемного життя.
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