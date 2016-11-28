Янукович хочет, чтобы Луценко перестал быть генпрокурором на время следствия

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Понедельник, 28 ноября 2016, 21:53

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что генпрокурор Юрий Луценко своим присутствием в Святошинском суде оказывал давление на суд.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник в Ростове.

"Вы видите попытки заблокировать этот процесс и сегодняшний день, попытка Луценко надавить на суд, вы знаете о его заявление. Я не хочу никакие ярлыки ни на кого вешать, но у меня очень большая тревога, но есть и надежда", - сказалЯнукович.

Кроме того, беглый президент посоветовал Луценко приостановить функции генпрокурора на время расследования дела Майдана.

"Возможно, на время расследования ему не в суд надо ходить, а ему надо было бы сказать, пока идут здесь расследование, я делаю паузу и не выполняю добровольно функции генерального прокурора, не мешаю следствию. Например, сделал бы такой красивый жест", - заявил Янукович.

Как известно, Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева объявил о подозрении в совершении государственной измены экс-президенту Виктору Януковичу. Луценко также утверждает, что защита Януковича получила уведомление о подозрении экс-президенту.

Укринформ

Темы: Янукович Луценко
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Комментарии — 1
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IP: 185.43.238.---ggg77728.11.2016 23:19
Давно не було чути цих алогічних висловлювань хз про що... знову напрягаймось і вдумаємось про що воне верзе... цікаво, воне хоч саме розуміє про що питають... сором!
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