Парубий считает маловероятным сценарий досрочных выборов
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что законодательных оснований для проведения досрочных выборов в парламент нет.
Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в понедельник в Вильнюсе.
"В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления досрочных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживает", - сказал Парубий, цитирует его пресс-служба.
Он также поблагодарил за поддержку Украины в контексте противодействия военной агрессии Российской Федерации и отметил, что "генеральный план Путина - дестабилизировать ситуацию в Украине и сменить власть".
По словам спикера, "сценарий досрочных выборов маловероятен". "Главный план дестабилизации должен был быть реализован накануне годовщины Майдана", - уточнил Парубий.
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- Ніяка депутатська дупа несхоче позачергових виборів, тим паче у нинішній Верховній Раді таких інородно фронтових дуп з шоколадо-региональною глазуррю штук сто п`ядесят буде, а може і більше. #АТОж вибачьте, але Парубій - #ДУРЕНЬ у нього і довідка є, але це вже інша історія на майбутнє, коли усі постанови і закони, шо підписані ним - усі вони недійсними будуть, бо з дурня, шо з козла молока - х@й візьмешь.