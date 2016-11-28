Парубий считает маловероятным сценарий досрочных выборов

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Понедельник, 28 ноября 2016, 22:51

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что законодательных оснований для проведения досрочных выборов в парламент нет.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в понедельник в Вильнюсе.

"В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления досрочных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживает", - сказал Парубий, цитирует его пресс-служба.

Он также поблагодарил за поддержку Украины в контексте противодействия военной агрессии Российской Федерации и отметил, что "генеральный план Путина - дестабилизировать ситуацию в Украине и сменить власть".

По словам спикера, "сценарий досрочных выборов маловероятен". "Главный план дестабилизации должен был быть реализован накануне годовщины Майдана", - уточнил Парубий.

Интерфакс-Украина

Темы: Парубий виборы
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IP: 176.36.196.---solo110228.11.2016 22:59
#ПАРУБІЙ парує від спікерської посади і робить політичні прогнози. Ясна річ, #ОТОж якщо позачергові вибори відбудуться дурень-Андрій у кращому випадку стане депутатом, а ось спікером Верховної Ради він ніколи вже не буде. Ось воно і парує своїми теоретичними прогнозами, бл@дь.
- Ніяка депутатська дупа несхоче позачергових виборів, тим паче у нинішній Верховній Раді таких інородно фронтових дуп з шоколадо-региональною глазуррю штук сто п`ядесят буде, а може і більше. #АТОж вибачьте, але Парубій - #ДУРЕНЬ у нього і довідка є, але це вже інша історія на майбутнє, коли усі постанови і закони, шо підписані ним - усі вони недійсними будуть, бо з дурня, шо з козла молока - х@й візьмешь.
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