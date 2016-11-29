Канада ввела санкции против шести депутатов Госдумы РФ от Крыма

Канада ввела санкции в отношении 15 россиян, среди которых шесть депутатов Госдумы РФ от аннексированного Крыма.

Об этом сообщает МИД Канады.

Отмечается, что активы тех, кто попал в санкционный список, будут заморожены, а сделки с ними запрещены.

"Эти санкции являются ответом на выборы должностных лиц, проживающих в Крыму, в Государственную Думу России, которые прошли 18 сентября. Канада не признает законность и результаты этих выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове, так как она никогда не признает незаконную аннексию Россией АР Крыма и города Севастополя", - говорится в заявлении.

Также в МИД Канады подчеркнули, что введенные санкции являются одним из способов давления на РФ для выполнения ею минских соглашений.

"Объявление о дополнительных санкциях подчеркивает неизменную приверженность Канады суверенитету Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 9 ноября в отношении этих шести лиц санкции ввел Евросоюз.

Позже эти лица также попали в санкционный список США.