В очередях на границе с Польшей стоят более 900 автомобилей
В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 28 ноября в очередях стоят 910 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" и "Ягодин авто" стоят по 250 машин, в ПП "Угринов" - 160.
В ПП "Шегини", "Краковец", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.
В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоят 15 авто, на других ПП в этом направлении очередей нет.
На границе с Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.
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