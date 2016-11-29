В очередях на границе с Польшей стоят более 900 автомобилей

97 просмотров
0
Вторник, 29 ноября 2016, 00:45

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 28 ноября в очередях стоят 910 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" и "Ягодин авто" стоят по 250 машин, в ПП "Угринов" - 160.

В ПП "Шегини", "Краковец", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.

В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоят 15 авто, на других ПП в этом направлении очередей нет.

На границе с Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На границе с Польшей очереди из 970 авто 28 ноября 2016, 09:09
Польского журналиста избили на росТВ за реплику об Украине 27 ноября 2016, 15:12
Очереди на границе с Польшей значительно сократились 27 ноября 2016, 00:25
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Канада ввела санкции против шести депутатов Госдумы РФ от Крыма
Матиос уже говорит, что не хочет возглавлять ГБР
Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили
Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства
Все новости
Вопрос-ответ

Оплата коммунальных услуг в рассрочку: как это работает

Советы МОЗ

Детей не нужно "залечивать" сиропами и бездоказательными препаратами