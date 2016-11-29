В очередях на границе с Польшей стоят более 900 автомобилей

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 28 ноября в очередях стоят 910 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" и "Ягодин авто" стоят по 250 машин, в ПП "Угринов" - 160.

В ПП "Шегини", "Краковец", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.

В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоят 15 авто, на других ПП в этом направлении очередей нет.

На границе с Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.