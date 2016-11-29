На Донбассе обнаружили три схрона с оружием

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 03:06

Сотрудники СБУ в течение суток обнаружили в зоне проведения АТО три тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайники были оборудованы в селах Донецкой области.

"Правоохранители изъяли из схронов противотанковый гранатомет РПГ-22, два выстрела к гранатомету РПГ-7, три гранаты РГД-5 и Ф-1, шесть тротиловых шашек общим весом 825 граммов и один брикет пластида весом 600 граммов", - говорится в сообщении.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

 
Темы: СБУ АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Донетчине СБУ накрыла цеха по изготовлению суррогатного алкоголя 29 ноября 2016, 01:50
СБУ: Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье 28 ноября 2016, 11:21
В Кропивницком СБУ разоблачила банду "оборотней в погонах" 28 ноября 2016, 10:51
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Канада ввела санкции против шести депутатов Госдумы РФ от Крыма
Матиос уже говорит, что не хочет возглавлять ГБР
Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили
Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства
Все новости
Спасибо, Вселенная!

Психологи объяснили, почему важно уметь быть благодарными

Black Friday

Где искать скидки на украинские марки