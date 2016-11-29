Прокуратура обжаловала решение суда о непричастности властей к трагедии на Грибовичской свалке

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Вторник, 29 ноября 2016, 04:42

Прокуратура Львовской области обжаловала решение суда в части непризнания противоправной бездеятельности мэра Львова Андрея Садового и исполнительного комитета горсовета в решении проблемы Грибовичской свалки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, речь идет о том, что власти города не закрыли Львовский полигон твердых бытовых отходов, не провели его рекультивацию, не выбрали земельный участок для нового полигона и не начали на нем строительство мусороперерабатывающего завода.

Ранее прокуратура Львовской области обратилась в суд с иском о признании противоправной бездеятельности местных властей.

10 ноября суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и обязал горисполком прекратить деятельности Грибовичской свалки.

Однако в признании противоправной бездеятельности мэра и исполнительного комитета Львовского городского совета было отказано.

30 мая на Грибовичской свалке под Львовом произошел пожар. В результате этого под завалами оказались три спасателя и эколог, они погибли.

Темы: Львов прокуратура
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