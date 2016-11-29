Пропускную способность КПВВ "Марьинка" хотят увеличить вдвое

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Вторник, 29 ноября 2016, 05:27

Пропускную способность контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" планируется увеличить почти вдвое.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщается на сайте министерства.

При помощи международных организаций планируется обустроить до 10 дополнительных рабочих мест для инспекторов пограничной службы в обоих направлениях пересечения КПВВ.

"Этот вопрос мы прорабатывали с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Это совместный проект. Кроме УВКБ ООН над ним работают еще ОБСЕ и Правительство Канады. Главная цель этих проектов - усилить безопасность на КПВВ и улучшить их пропускную способность", - сказал Черныш

На текущий момент на КПВВ "Марьинка" одновременно могут работать до 26 инспекторов. КПВВ имеет 12 полос для пересечения транспортными средствами, по 6 в каждом направлении.

Темы: Донбасс
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