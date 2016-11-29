Сутки в АТО: 38 обстрелов, боевики били из запрещенных минометов

За прошедшие сутки в районе проведения АТО боевики 38 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Большинство обстрелов террористы сосредоточили на Мариупольском направлении.

"Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке, Марьинке. По Новотроицкому, Гнутово и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливали Крымское. Также под обстрелы попали Новоалександровка и Новозвановка. По Станице Луганской бил снайпер.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки и Луганского.