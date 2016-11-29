Белый дом опровер слова Трампа о фальсификациях на выборах

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Вторник, 29 ноября 2016, 07:12

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что не было никаких доказательств о широко распространенных фальсификациях на президентских выборах 8 ноября.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Reuters.

"Я могу сказать, как объективный факт, что не было никаких доказательств для обоснования подобных претензий", - подчеркнул Эрнест.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время голосования на выборах "миллионы людей проголосовали незаконно".

В частности, он сказал о "серьезном мошенничестве" на выборах в Вирджинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии.

Темы: США Трамп
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