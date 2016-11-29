Белый дом опровер слова Трампа о фальсификациях на выборах
Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что не было никаких доказательств о широко распространенных фальсификациях на президентских выборах 8 ноября.
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Reuters.
"Я могу сказать, как объективный факт, что не было никаких доказательств для обоснования подобных претензий", - подчеркнул Эрнест.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время голосования на выборах "миллионы людей проголосовали незаконно".
В частности, он сказал о "серьезном мошенничестве" на выборах в Вирджинии, Нью-Гемпшире и Калифорнии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.