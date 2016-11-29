В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, есть выжившие
Бразильский самолет, которым летела бразильская футбольная команда, упал в Колумбии утром во вторник, 29 ноября.
На борту находился 81 человек – из них 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщает BBC.
#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi— 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016
Радиостанция 360 Radio Colombiа со ссылкой на сообщение из местной больницы передает, что при крушении выжили 5 человек. Агентство AFP сообщает, что выжили 6 человек.
Hay 15 sobrevivientes en camino al hospital ahora mismo @ChapecoenseReal #chapecoense— Juan Restrepo (@juanda_rpo) November 29, 2016
Médicos H. San Juan de Dios en LaCeja a la espera de heridos de @ChapecoenseReal @Telemedellin #NoticiasTM pic.twitter.com/7xosU5FVWQ— Juan Carlos Castaño (@TMjcastano) November 29, 2016
Самолет, на котором летели футболисты бразильской команды Chapecoense, пропал с радаров неподалеку от горы Эль-Гордо, выполняя чартерный рейс в аэропорт города Медельина, сообщает dpa со ссылкой на авиационное ведомство колумбийского департамента Антиокия.
Мэр Медельина Федерико Гутьеррес заявил о трагедии огромного масштаба и сообщил, что, вероятно, есть выжившие в авиакатастрофе.
Пока что неизвестно, что могло стать причиной авиакатастрофы, приводит его слова AP.
Международный аэропорт в Медельине подтвердил, что на разбившемся самолете летела бразильская футбольная команда, которая должна была в среду сыграть с местной командой Atletico Nacional.
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