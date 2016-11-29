В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, есть выжившие

868 просмотров
0
Вторник, 29 ноября 2016, 08:53

Бразильский самолет, которым летела бразильская футбольная команда, упал в Колумбии утром во вторник, 29 ноября.

На борту находился 81 человек – из них 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщает BBC.

Радиостанция 360 Radio Colombiа со ссылкой на сообщение из местной больницы передает, что при крушении выжили 5 человек. Агентство AFP сообщает, что выжили 6 человек.

Самолет, на котором летели футболисты бразильской команды Chapecoense, пропал с радаров неподалеку от горы Эль-Гордо, выполняя чартерный рейс в аэропорт города Медельина, сообщает dpa со ссылкой на авиационное ведомство колумбийского департамента Антиокия.

Мэр Медельина Федерико Гутьеррес заявил о трагедии огромного масштаба и сообщил, что, вероятно, есть выжившие в авиакатастрофе.

Пока что неизвестно, что могло стать причиной авиакатастрофы, приводит его слова AP.

Международный аэропорт в Медельине подтвердил, что на разбившемся самолете летела бразильская футбольная команда, которая должна была в среду сыграть с местной командой Atletico Nacional.

DW, Ведомости

Темы: авиа Бразилия спорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пилоты Lufthansa объявили о новой забастовке 28 ноября 2016, 00:11
Забастовка пилотов Lufthansa: первый день "перемирия" 27 ноября 2016, 15:12
Забастовка пилотов Lufthansa: некоторые рейсы будут отменены и в воскресенье 26 ноября 2016, 14:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Генпрокуратура вызвала на допрос Богатыреву
Главный архитектор Киева: Строительство театра на Подоле не завершено
Канада ввела санкции против 15 россиян, включая депутатов Госдумы от Крыма
Матиос уже говорит, что не хочет возглавлять ГБР
Все новости
3D-тур и карта парковок

Как Google изменил Ивано-Франковск

Культура

Киев готовится к уникальной премьере современной оперы