В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, есть выжившие

Бразильский самолет, которым летела бразильская футбольная команда, упал в Колумбии утром во вторник, 29 ноября.

На борту находился 81 человек – из них 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщает BBC.

#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016

Радиостанция 360 Radio Colombiа со ссылкой на сообщение из местной больницы передает, что при крушении выжили 5 человек. Агентство AFP сообщает, что выжили 6 человек.

Hay 15 sobrevivientes en camino al hospital ahora mismo @ChapecoenseReal #chapecoense — Juan Restrepo (@juanda_rpo) November 29, 2016

Médicos H. San Juan de Dios en LaCeja a la espera de heridos de @ChapecoenseReal @Telemedellin #NoticiasTM pic.twitter.com/7xosU5FVWQ — Juan Carlos Castaño (@TMjcastano) November 29, 2016

Самолет, на котором летели футболисты бразильской команды Chapecoense, пропал с радаров неподалеку от горы Эль-Гордо, выполняя чартерный рейс в аэропорт города Медельина, сообщает dpa со ссылкой на авиационное ведомство колумбийского департамента Антиокия.

Мэр Медельина Федерико Гутьеррес заявил о трагедии огромного масштаба и сообщил, что, вероятно, есть выжившие в авиакатастрофе.

Пока что неизвестно, что могло стать причиной авиакатастрофы, приводит его слова AP.

Международный аэропорт в Медельине подтвердил, что на разбившемся самолете летела бразильская футбольная команда, которая должна была в среду сыграть с местной командой Atletico Nacional.

DW, Ведомости