Януковича вызывают на допросы как подозреваемого

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Вторник, 29 ноября 2016, 10:34

Генеральная прокуратура вызывает на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене.

Его вызывают на допрос и другие процессуальные действия на 5 декабря и 9 декабря, на 10 утра.

Януковича ждут в кабинете начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ в Киеве.

Повестки, опубликованные на сайте ГПУ, отправлены по трем адресам Януковича – в частности, в Киеве, в Новых Петровцах Киевской области и в Ростове-на-Дону в России.

Как известно, 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу, когда тот вышел на видеосвязь из ростовского суда со Святошинским райсудом Киева.  Экс-президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.  

Повестки датированы тем же 28 ноября.

 
 

Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович Генпрокуратура Росcия
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IP: 46.133.216.---sergrus29.11.2016 10:46
Посмеялся. Спасибо.
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