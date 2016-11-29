Суд опроверг слова Горбатюка о затягивании дел Майдана

858 просмотров
0
Вторник, 29 ноября 2016, 10:58

Шевченковский райсуд Киева утверждает, что заявления руководителя Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка о затягивании ряда дел Майдана, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В частности, ложными в суде назвали заявления о том, что дело в отношении экс-главы КГГА Александра Попова была направлена в суд еще в феврале 2015 года, однако до сих пор заседания по нему не назначались.

"По состоянию на 28 ноября 2016 года проведено 42 судебных заседания и допрошено 34 потерпевших, учитывая, что допрос одного потерпевшего продолжается около 2 часов", – заверили в суде.

Там добавили, что не все потерпевшие живут в Киеве и не все имеют возможность приехать на заседание суда, поэтому иногда допросы проходят в режиме видеоконференции с рядом судов других областей Украины.

Также в суде опровергли затягивание рассмотрения дел против "беркутовцев", которые разгоняли Майдан, в частности – Дидюка А.В., Тягнирядна М.М., Антонова Е.Ф. и Шевченко Ю.И. Там заверили, что заседания по этим делам проходят каждую среду и уже проведено 31 заседание. Часть пострадавших также допрашиваются в режиме видеоконференции.

"Таким образом, информация руководителя департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины Горбатюка С.В. о ходе судебного рассмотрения вышеуказанных уголовных производств искажает фактическое состояние дел. Суд констатирует, что выступление сотрудника Генеральной прокуратуры Украины является попыткой дискредитировать судебную власть в глазах общественности", – добавили в Шевченковском райсуде Киева.

Олег Шанковский, УП

Темы: Майдан Евромайдан суд Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Янукович не смог вспомнить имя охранника, которого ранили "радикалы" 28 ноября 2016, 17:40
Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана 28 ноября 2016, 17:13
Открытие пропуска в "Золотом" зависит от Лаврова - Кучма 28 ноября 2016, 16:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой
За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены – штаб
Украина – среди европейских лидеров по нарушениям прав журналистов
ФСБ задержало крымскотатарских музыкантов, выступавших в Киеве
Все новости
Книги

10 особенных книг про особенных детей

Вопрос-ответ

Минздрав объяснил, какими будут "Доступные лекарства"