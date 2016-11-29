Архитектор театра на Подоле не знает, что менять в здании. Будут слушания

Архитектор нового здания киевского академического театра на Подоле Олег Дроздов утверждает, что не получал конструктивных предложений по изменениям в фасаде театра.

Об этом он заявил журналистам во время презентации здания театра.

"Там есть незаконченные моменты, еще перегородки надо доработать и другое", - отметил он.

"Это архитектура сегодняшнего дня. Мы пользуемся своим представлениям, этот проект- это диалог с Андреевским спуском. Покрытие (фасада - УП) еще будет менять свой цвет, он будет серо-зеленым", - пообещал он.

На вопрос, что главный архитектор Киева допускает изменения в здании театра, Дроздов ответил: "Возможно, будет какое-то очень важное решение, но я его сейчас не вижу".

все фото Роман Кравец, уп

В то же время главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что по новому зданию театра будут общественные обсуждения.

"Здание еще не готово. Мы с вами не перерезали ленты и не сидим в креслах в зале. Здание должно быть сдано в 2017 году. Нас ожидают общественные слушания, мы пройдем градостроительный совет и получим коллегиальное мнение экспертов", - сказал он.

"После реакции людей, проектировщики должны сделать выводы, и повторюсь - пройти общественные слушания и градостроительный совет", - добавил Свистунов.

Как известно, общественность возмутилась фасадом здания, которое построили для театра на Подоле на Андреевском спуске. Меценатом проекта выступила корпорация Рошен. Архитектором является харьковчанин Олег Дроздов.

Роман Кравец, УП