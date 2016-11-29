Водителей призывают не рисковать на дорогах и не ездить с детьми

В министерство инфраструктуры призывают водителей из-за ухудшения погодных условий превышать допустимую скорость и не выполнять рискованные маневры.



Об этом во вторник говорится в заявлении на сайте ведомства.



"По данным Гидрометцентра, сегодня в Закапатський, Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях ожидается снег, местами гололедица", - говорится в сообщении.



Также в ведомстве указываются, что стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам.



"На сайте Укравтодора можно найти перечень пунктов обогрева и контакты наших диспетчеров, которым можно сообщить, что вы застряли", - говорится в сообщении.



На страницах в фейсбуке Укравтодора и "Автомобильных дорог Украины" обещают обновлять оперативную информацию о состоянии проезда и ограничения движения.



Украинская правда