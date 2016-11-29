Украина – среди европейских лидеров по нарушениям прав журналистов

В третьем квартале 2016 года в Украине было зарегистрировано 44 случая нарушений прав журналистов и противодействия их деятельности.

Об этом говорится в докладе Mapping Media Freedom.

Больший показатель был зафиксирован только в Турции (114 случаев) и России (58 случаев).

В докладе отмечается, что в целом рост противодействии работе СМИ в третьем квартале 2016 был беспрецедентным. Особенно на это повлияла ситуация в Турции, где после путча 15 июля власть лишила работы 2500 журналистов, засудила 98 и закрыла 133 издания.

В целом в третьем квартале зафиксировано убийство четырех журналистов, из них двое – в Украине: журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, которого взорвали в машине, и журналиста "Нового региона" Александра Щетинина, которого нашли застреленным в его квартире в Киеве.

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Турецкий фотограф проправительственного издания Мустафа Камбаз был застрелен солдатами в Турции, а оператор канала "Россия-1" Андрей Назаренко был найден застрелен в своей квартире в Москве.

В докладе также упоминаются нападения на телеканал "Интер" и избиения украинского журналиста Сергея Медяника.

В целом авторы исследования зафиксировали в третьем квартале 406 подтвержденных случаев ущемления свободы слова в Европе, что составляет рост по сравнению со вторым кварталом на 19%.

Украинская правда