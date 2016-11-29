КС возьмется за e-декларирование под конец декабря

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Вторник, 29 ноября 2016, 12:46

Конституционный Суд 22 декабря начнет рассматривать конституционность электронного декларирования доходов чиновников.

Согласно повестке дня заседаний КС, на 10 утра 22 декабря назначено начало рассмотрения конституционного представления 48 депутатов Верховной Рады.

Заседание проведут в формате устного слушания.

Депутаты просят КС признать неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", касающихся введения электронного декларирования, и статью 366-1 Уголовного кодекса, которой вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах, пишут "Украинские новости"

Представление подписали все депутаты от фракции "Оппозиционный блок", а уполномоченными представителями в суде определены депутаты от ОБ Дмитрий Шпенов и Юрий Мирошниченко.

Авторы жалобы считают: требование к декларанту указывать имущественное состояние своих ближайших родственников и людей, которые совместно с ними проживают, нарушает конституционное право человека на невмешательство в его личную и семейную жизнь.

Кроме того, депутаты предлагают признать не соответствующим Конституции и отменить право Национального агентства по предотвращению коррупции проводить мониторинг способа жизни чиновников для установления их реального уровня доходов.

Как известно, 1 сентября в Украине стартовало электронное декларирование доходов чиновников.

Темы: декларация КС Оппозиционный блок
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