Гройсман оказался "вооруженным премьером"

У премьер-министра Владимира Гройсмана есть оружие, но с собой он его не носит.

Об этом он рассказал во вторник во время посещения ГП "Антонов", сообщает "Укринформ".

"Нет, я оружие не ношу, но оружие у меня есть", - сказал Гройсман на вопрос журналиста.

При этом он добавил, что "не использует оружие в своей деятельности".

Как известно, в феврале 2016 глава Минобороны Степан Полторак наградил оружием главу тогдашнего правительства Арсения Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких нардепов.