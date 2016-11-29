Боевики задержали блоггера за посты в сетях

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Вторник, 29 ноября 2016, 13:03

Луганчанин, блогер, зарегистрированный под ником Edward Ned, арестован боевиками "МГБ ЛНР" за посты в социальных сетях.

Об этом в Facebook сообщил пользователь соцсети Геннадий Беницкий.

"В Луганске, начиная с 21 ноября из социальных сетей пропал блогер, зарегистрированный под ником Edward Ned. Согласно предварительной информации, вчера стало известно - он арестован МГБ. Причём, только за то, что периодически писал на своей странице о жизни города и не боялся высказывать свою проукраинскую позицию", - пишет Беницкий.

Эту же информацию "Украинской правде" подтвердили источники в оккупированной части Луганской области.

Пользователь Edward Ned писал критические посты о том, что происходит в Лугаснке, а также комментировал то, что происходит в целом в Украине.

 

Действительно, в сетях последние посты этого пользователя датированы 21 ноября.

Украинская правда

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