Регламентный комитет приостановил срок рассмотрения представления по Новинскому

Регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок представления Генпрокуратуры относительно снятия неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Об этом "Украинской правде" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

"Срок подачи истекает через 8 дней, после того, как мы получим ответ из Генеральной прокуратуры. Пока что мы ничего не получали", – сказал он.

Он напомнил, что регламентный комитет запросил дополнительные материалы о снятии неприкосновенности с Новинского.

"Когда мы требуем дополнительные материалы, тогда мы принимаем решение о приостановке срока подачи", – пояснил Пинзеник.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП