Регламентный комитет приостановил срок рассмотрения представления по Новинскому

00
1
Вторник, 29 ноября 2016, 13:58

Регламентный комитет Верховной Рады приостановил срок представления Генпрокуратуры относительно снятия неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Об этом "Украинской правде" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

"Срок подачи истекает через 8 дней, после того, как мы получим ответ из Генеральной прокуратуры. Пока что мы ничего не получали", – сказал он.

Он напомнил, что регламентный комитет запросил дополнительные материалы о снятии неприкосновенности с Новинского.

"Когда мы требуем дополнительные материалы, тогда мы принимаем решение о приостановке срока подачи", – пояснил Пинзеник.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Новинский Генпрокуратура Верховная Рада неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Драбинко о своем "побеге" из Украины: Не стоит мечтать 27 ноября 2016, 11:48
Драбинко, свидетельствовший против Новинского, покидает Украину 25 ноября 2016, 18:27
У Новинского пожаловались на обыск, который был две недели назад 22 ноября 2016, 14:05
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко29.11.2016 15:02
То есть, в гпу ничего так и не меняется. Сразу все как надо подготовить не могут. И где обещанная реформа прокуратуры и судовой системы? То что поменяли в очередной раз генпрокурора ничего не решает.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер