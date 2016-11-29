В Колумбии нашли еще одного выжившего после падения самолета

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Вторник, 29 ноября 2016, 14:00

Колумбийские спасатели нашли еще одного человека, выжившей в результате катастрофы самолета с бразильскими футболистами.

Об этом во вторник сообщает Bloomberg.

Ранее глава полиции города Медельин Хосе Асеведо сообщил об обнаружении шести выживших, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Указывается, что местные каналы показали трех пассажиров, которых доставили в местную больницу в машинах скорой помощи на носилках. Среди выживших защитник команды "Шапекоенсе" Алан Рушель, два вратаря Данило и Джексон Фолманы, а также члены делегации команды и боливийская стюардесса.

Как известно, самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоенсе", разбился в Колумбии во вторник, 29 ноября.

На борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. Футболисты летели на первый матч Южноамериканского кубка.

Темы: авиа катастрофы футбол
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