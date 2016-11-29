В львовской больнице после пожара в ночном клубе умер мужчина

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Вторник, 29 ноября 2016, 15:05

В львовской больнице умер мужчина, получивший травмы во время пожара в ночном клубе.

Об этом в комментарии Украинской правде рассказал представитель Львовской ДСНС Виталий Туровец.

"Факт смерти подтвердить можем", - сказал он.

Согласно информации, мужчина умер от ожогов.

По его словам сразу после происшествия, то есть, в воскресенье обратилось к врачам 26 человек, а госпитализированы было 14.

"По состоянию на 10 утра продолжили лечение 8 человек", - сказал он.

Как известно, Львовский клуб "Мі100" загорелся через открытый огонь во время шоу 27 ноября.

Темы: Львов криминал
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