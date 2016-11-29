ФСБ допросила под протокол задержанных крымскотатарских артистов

ФСБ РФ допросила под протокол крымскотатарских артистов, возвращавшихся из Киева, затем позволила проехать в Крым.

Об этом сообщает во вторник "15 минут".

По данным издания, крымскотарских артистов продержали на админгранице около трех часов, часть из которых заставили провести на морозе.

Сотрудники ФСБ РФ допросили задержанных под протокол, после чего отпустили. Мать политзаключенного Мустафы Дегерменджи Алие продержали на допросе два часа, проверили паспортные данные, телефон, и также отпустили.

Как сообщалось, во вторник при пересечении административной границы с Крымом сотрудники ФСБ РФ по неизвестным причинам задержали крымскотатарских артистов.

27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт "Vatan sesi", в котором приняли участие крымскотатарские исполнители – как проживающие в Киеве, так и приехавшие для выступления из оккупированного Крыма.