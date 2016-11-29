ФСБ допросила под протокол задержанных крымскотатарских артистов

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 15:52

ФСБ РФ допросила под протокол крымскотатарских артистов, возвращавшихся из Киева, затем позволила проехать в Крым.

Об этом сообщает во вторник "15 минут".

По данным издания, крымскотарских артистов продержали на админгранице около трех часов, часть из которых заставили провести на морозе.

Сотрудники ФСБ РФ допросили задержанных под протокол, после чего отпустили. Мать политзаключенного Мустафы Дегерменджи Алие продержали на допросе два часа, проверили паспортные данные, телефон, и также отпустили.

Как сообщалось, во вторник при пересечении административной границы с Крымом сотрудники ФСБ РФ по неизвестным причинам задержали крымскотатарских артистов.

27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт "Vatan sesi", в котором приняли участие крымскотатарские исполнители – как проживающие в Киеве, так и приехавшие для выступления из оккупированного Крыма.

Темы: Росcия крымские татары права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Франция предостерегла ЕС от снятия санкций с России 29 ноября 2016, 15:45
Россия сформировала две мотострелковые дивизии вблизи Украины 29 ноября 2016, 15:44
К Сущенку не пустили священника УПЦ КП для исповеди 29 ноября 2016, 14:32
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер