Кое-кто в Украине хочет "заморозить" Донбасс - посол Франции

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Вторник, 29 ноября 2016, 17:56

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что некоторые люди в Украине хотят заморозить конфликт на Донбассе.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мне известно, что в Украине есть люди, которые предпочитают "заморозить" конфликт. Впрочем, я считаю, что все же стоит задуматься о последствиях такого выбора для людей. Те, кто выступает за замораживание конфликта: думают ли они о судьбах тех, кто остался по ту сторону, о тех, кто живет вблизи линии фронта, или о внутренних переселенцах по всей стране", - сказала Дюмон.

По мнению французского дипломата, "важно как можно скорее восстановить человеческие и экономические связи с этими территориями".

Дюмон отметила, что переговоры сторон в различных форматах, в том числе, призваны избежать замораживания этого конфликта.

"Единственный путь решения конфликта, который я вижу как сейчас так и в будущем - это Минские договоренности, в рамках которых все стороны должны выполнить взятые на себя обязательства. Целью этих договоренностей, также как и переговоров в "Нормандском формате", как раз и является нахождение решения конфликта, избежав "замораживания" ситуации", - подчеркнула посол Франции.

Дюмон напомнила, что существующие в восточной Европе на протяжении десятилетий "замороженные" конфликты "показывают, что течение времени не обязательно играет в пользу их разрешения".

Как известно, во вторник проходит встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел.

Темы: Франция Донбасс АТО
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IP: 176.108.7.---mukha29.11.2016 19:16
А навіщо нам дубас? Нехай крим і думбас викачує кров з нашого ворога рассєї . Всеж таки біля 5 міліонив їм прибавелося фактично "як біжінців". То нехай пукають і тягнуть свою дурість. А як би усю Україну захопили, то ми б їм напрацювали... І іздець ватнику наступив би через місяць.
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