По Марьинке и Новотроицкому огонь вел снайпер боевиков - штаб АТО
В течение дня пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, утром незаконные вооруженные формирования начали обстрел Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов.
Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем обстреливали Опытное и Каменку. На Луганском направлении из минометов - Крымское, балку Кошарную и Новозвановку.
На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Широкино, Красногоровку, из БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Марьинке и Новотроицкому огонь вел снайпер НВФ.
Украинская правда
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