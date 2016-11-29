По Марьинке и Новотроицкому огонь вел снайпер боевиков - штаб АТО

В течение дня пророссийские боевики 22 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, утром незаконные вооруженные формирования начали обстрел Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов.

Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем обстреливали Опытное и Каменку. На Луганском направлении из минометов - Крымское, балку Кошарную и Новозвановку.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Широкино, Красногоровку, из БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Марьинке и Новотроицкому огонь вел снайпер НВФ.

Украинская правда