СМИ: Ляшко и Рабиновича хотят наказать за работу на телевидении

Генпрокуратура передала Национальному агентству по предотвращению коррупции материалы об административном нарушении депутатами Верховной Рады Олегом Ляшко, Евгением Мураевым, Вадимом Рябиновичем и Павлом Кишкаром в связи с их оплачиваемой работой на телевидении.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, материалы об админнарушении депутатов по ч. 1 ст. 172-4 (занятие другой оплачиваемой деятельностью) Кодекса об административных правонарушениях, направлены в НАПК 7 ноября.

Согласно информации источника, 3 депутата работали ведущими на телеканале NewsOne, еще 1 - на телеканале "ЭспрессоTV".

Генпрокуратура усматривает в этом совмещение ними другой деятельности, кроме депутатской работы.