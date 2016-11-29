"Стрелок" из Днепра и дальше отказывается давать признательные показания

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Вторник, 29 ноября 2016, 22:41

Злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября - Александр Пугачев и дальше отказывается давать признательные показания.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

"Задержанный за убийство полицейских в Днепре Пугачев по-прежнему отказывается давать признательные показания. Но его вина полностью доказана, надеюсь, что суд вынесет справедливый приговор и Пугачев не избежит справедливого наказания", - заявил он.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Темы: Днепр полиция
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Комментарии — 1
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IP: 37.229.144.---Іван Колот29.11.2016 23:40
Насмішили - від неодноразово судимого бандюка чекати зізнання... Вони ж кажуть: "Зізнання полегшує душу, але збільшує строк".

Та й добробати його запросто відіб"ють, як Заверуху. Мовчи і чекай...
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