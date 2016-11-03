Парцхаладзе ушел с поста первого замглавы Киевской ОГА
Первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе покинул занимаемый пост.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы КОГА", - написал он вечером в среду.
Парцхаладзе поблагодарил коллектив "за профессиональную продуктивную работу, поддержку и помощь в реализации важных для развития области проектов".
"Нам многое удалось сделать: на Киевщине разворачивается административная реформа, на принципиально новый уровень поднялось качество предоставления гос. услуг, запущена реформа школьного образования", - отметил он.
По словам Парцхаладзе, он готов применить накопленный опыт "для дальнейшего реформирования страны".
"Настало время двигаться дальше", - добавил он.
Напомним, 28 октября президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.
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