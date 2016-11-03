Луценко проведет переговоры с представителями МУС в Гааге

Генеральный прокурор Юрий Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях против активистов Революции Достоинства.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин эфире "5 канала".

По его словам, для полноценного рассмотрения дела Киев должен представить доказательства, что агрессивные действия в отношении мирных восстаний имели место не только в столице, но и по всей территории страны.

"Приближается очередная годовщина Революции Достоинства и этот день генпрокурор встретит в Гааге. Он будет проводить там переговоры с прокурорами Международного уголовного суда, в ходе которых будут согласованы данные, которые нам дополнительно возможно нужно передать. А также возможен тайминг указанных процедур", - отметил Енин .

Он уточнил: "По мнению представителей МУС, там недостает масштабности событий. Они говорят, что в основном события по массовому убийству имели довольно локализованный характер. Именно усилиями украинской следствия, так и при поддержке украинской дипломатии, мы стараемся убедить МУС, что эти события имели масштабный характер. Что речь идет не только о событиях в Киеве, но и о подавлении мирных восстаний в других регионах Украины - по всей Украине фактически".

"Второй вопрос, который волнует МУС: они пока не уверены до конца, что именно предусматривался расстрел, что это было охвачено предварительным планом. Вместо этого, мы доказываем, что это было спланировано", - добавил Енин.