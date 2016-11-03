Луценко проведет переговоры с представителями МУС в Гааге

00
0
Четверг, 3 ноября 2016, 03:27

Генеральный прокурор Юрий Луценко проведет переговоры с представителями Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях против активистов Революции Достоинства.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин эфире "5 канала".

По его словам, для полноценного рассмотрения дела Киев должен представить доказательства, что агрессивные действия в отношении мирных восстаний имели место не только в столице, но и по всей территории страны.

"Приближается очередная годовщина Революции Достоинства и этот день генпрокурор встретит в Гааге. Он будет проводить там переговоры с прокурорами Международного уголовного суда, в ходе которых будут согласованы данные, которые нам дополнительно возможно нужно передать. А также возможен тайминг указанных процедур", - отметил Енин .

Он уточнил: "По мнению представителей МУС, там недостает масштабности событий. Они говорят, что в основном события по массовому убийству имели довольно локализованный характер. Именно усилиями украинской следствия, так и при поддержке украинской дипломатии, мы стараемся убедить МУС, что эти события имели масштабный характер. Что речь идет не только о событиях в Киеве, но и о подавлении мирных восстаний в других регионах Украины - по всей Украине фактически".

"Второй вопрос, который волнует МУС: они пока не уверены до конца, что именно предусматривался расстрел, что это было охвачено предварительным планом. Вместо этого, мы доказываем, что это было спланировано", - добавил Енин.

Темы: Луценко Майдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко объяснил, откуда у его семьи столько наличных 1 ноября 2016, 12:44
Генпрокуратура хочет создать с НАБУ и САП группу по Лещенко 1 ноября 2016, 12:19
Декларацию Порошенко проверят, но вопросов к ней мало – Луценко 1 ноября 2016, 12:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко проведет переговоры с представителями МУС в Гааге
Госдеп США озвучил реакцию на е-декларации
В Одессе закрыли "гордость Саакашвили"
Журналисты попали под обстрел боевиков
Все новости
США

Кому достанутся фоловеры Обамы?

Полезная еда

6 причин есть тыквы не только на Хэллоуин