Законопроект о спецконфискации признан коррупциогенным – нардеп

Законопроект о спецконфискации не нашел поддержки парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.



Об этом сообщает в четверг заместитель председателя комитета внефракционный депутат Борислав Береза ​​на своей странице в Facebook.



"Вчера комитет по противодействию коррупции проводил экспертизу на наличие коррупциогенных факторов проекта закона Украины о спецконфискации 5142, поданный Кабмином. Законопроект признан коррупциогенным. Надо признать, что этот законопроект, объективно, уже намного лучше, чем предыдущие, хотя и не нашел поддержки нашего комитета", - пишет Береза.



Нардеп также напомнил, что законопроект не нашел поддержки европейских партнеров.



"Главное, что смущает в этом законе – это то, что есть опасность применения его к лицам, которые не имеют отношения к Януковичу и его приспешникам. А потом любой гражданин Украины, который попадет под этот закон, должен будет через долгие судебные тяжбы возвращать свое имущество", – отметил депутат.



По словам Березы, "коалиционные депутаты почему-то не хотят писать адресный закон".



В то же время на заседании 2 ноября комитет по вопросам правовой политики и правосудия решил рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о спецконфискации.

Как известно, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млн гривен.

Раньше Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискации имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов является опасение, что он позволит беспрепятственно лишать имущества обычных людей.