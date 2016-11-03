Верховная Рада сделала шаг к решению споров без суда

00
0
Четверг, 3 ноября 2016, 11:29

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о медиации № 3665.

"За" проголосовали 238 депутатов.

Авторами проекта являются Алена Шкрум, Виктория Пташник, Оксана Сыроид, Борислав Береза, Сергей Алексеев, Леонид Емец и Елена Сотник.

По словам докладчика Елены Сотник, медиация - это новая для Украины практика.

Алена Шкрум, представляя проект, объяснила, что медиация - это альтернатива судебному урегулированию споров. То есть вместо обращения в суд, стороны могут обратиться к медиатору. Это в том числе может позволить разгрузить судебную систему.

"Медиация - это структурированные переговоры, когда стороны с помощью медиатора пытаются решить конфликт", - сказала она и добавила, что это необходимо сейчас, поскольку "доверие к судьям на нуле".

Она добавила, что за рубежом, в частности в США и Австралии, медиация является необходимым при рассмотрении определенных дел, например опекунства над ребенком в процессе развода.

При обсуждении Сотник отметила, что в вопросах раздела имущества, опеки над ребенком медиация помогает сохранить семью, психику ребенка, потому что суды травматичны. Сотник добавила, что сама является сертифицированным медиатором и имела возможность применить это на практике.

Согласно закону, виды конфликтов, которые смогут решать медиаторы, должны разработать организации, обеспечивающие проведение медиации.

В проекте прописано, что медиатором может быть человек старше 25 лет, имеющий высшее или профессионально-техническое образование и прошел профессиональное обучение медиации, включая 90 академических часов начального обучения, в том числе не менее 45 академических часов обучения практическим навыкам.

В законе нет требований, что медиатором может быть человек с юридическим образованием, подчеркнула Шкрум.

Согласно проекту, медиатором не может быть лицо, признанное судом ограниченно дееспособным или недееспособным, человек с не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимостью. Не может также быть человек, уволенный с должности судьи, прокурора, следователя, с госслужбы за коррупцию, человек, находящийся на госслужбе, который был исключен из реестра медиаторов в соответствии со статьей 20 настоящего Закона - до истечения трехлетнего срока.

Медиация является добровольной для обеих сторон. Однако, по закону, договор, достигнутый по результатам медиации, является обязательным для исполнения сторонами. Если какая-то из сторон не выполняет решение, другая сторона вправе обратиться в суд.

Шкрум отметила, что внедрение института медиации позволит получить один балл в рейтинге Doing Business. "Мы бы поднялись на 50 пунктов в рейтинге, если бы у нас уже была медиация", - отметила Шкрум.

Она добавила, что проект поддерживают европейские партнеры, а также министерство юстиции и Минэкономразвития.

Во фракции Ляшко считают, что такой закон может повредить бюджету - потому что может появиться мощный ресурс, чтобы предприниматели могли использовать закон для уклонения от налогов.

Депутаты согласились, что в ходе дальнейшей работы над вторым чтением проекта, будет проведен круглый стол на базе комитета и доработан закон и изменения в другие законы и кодексы для внедрения вопросов о медиации.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Бондаренко пояснила, что пришла в Раду защищать сепаратистов
Нардепы приняли закон о фрилансерах
В ЕС предупреждают: проект Деревянко вредит достижениям е-декларирования
Боевики обстреляли пригород Мариуполя
Все новости
Преступление и наказание

Что будет с чиновниками, которые врали о состоянии

Счастье каждый день

5 полезных решений, которые стоит для себя принять