Верховная Рада сделала шаг к решению споров без суда

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о медиации № 3665.

"За" проголосовали 238 депутатов.

Авторами проекта являются Алена Шкрум, Виктория Пташник, Оксана Сыроид, Борислав Береза, Сергей Алексеев, Леонид Емец и Елена Сотник.

По словам докладчика Елены Сотник, медиация - это новая для Украины практика.

Алена Шкрум, представляя проект, объяснила, что медиация - это альтернатива судебному урегулированию споров. То есть вместо обращения в суд, стороны могут обратиться к медиатору. Это в том числе может позволить разгрузить судебную систему.

"Медиация - это структурированные переговоры, когда стороны с помощью медиатора пытаются решить конфликт", - сказала она и добавила, что это необходимо сейчас, поскольку "доверие к судьям на нуле".

Она добавила, что за рубежом, в частности в США и Австралии, медиация является необходимым при рассмотрении определенных дел, например опекунства над ребенком в процессе развода.

При обсуждении Сотник отметила, что в вопросах раздела имущества, опеки над ребенком медиация помогает сохранить семью, психику ребенка, потому что суды травматичны. Сотник добавила, что сама является сертифицированным медиатором и имела возможность применить это на практике.

Согласно закону, виды конфликтов, которые смогут решать медиаторы, должны разработать организации, обеспечивающие проведение медиации.

В проекте прописано, что медиатором может быть человек старше 25 лет, имеющий высшее или профессионально-техническое образование и прошел профессиональное обучение медиации, включая 90 академических часов начального обучения, в том числе не менее 45 академических часов обучения практическим навыкам.

В законе нет требований, что медиатором может быть человек с юридическим образованием, подчеркнула Шкрум.

Согласно проекту, медиатором не может быть лицо, признанное судом ограниченно дееспособным или недееспособным, человек с не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимостью. Не может также быть человек, уволенный с должности судьи, прокурора, следователя, с госслужбы за коррупцию, человек, находящийся на госслужбе, который был исключен из реестра медиаторов в соответствии со статьей 20 настоящего Закона - до истечения трехлетнего срока.

Медиация является добровольной для обеих сторон. Однако, по закону, договор, достигнутый по результатам медиации, является обязательным для исполнения сторонами. Если какая-то из сторон не выполняет решение, другая сторона вправе обратиться в суд.

Шкрум отметила, что внедрение института медиации позволит получить один балл в рейтинге Doing Business. "Мы бы поднялись на 50 пунктов в рейтинге, если бы у нас уже была медиация", - отметила Шкрум.

Она добавила, что проект поддерживают европейские партнеры, а также министерство юстиции и Минэкономразвития.

Во фракции Ляшко считают, что такой закон может повредить бюджету - потому что может появиться мощный ресурс, чтобы предприниматели могли использовать закон для уклонения от налогов.

Депутаты согласились, что в ходе дальнейшей работы над вторым чтением проекта, будет проведен круглый стол на базе комитета и доработан закон и изменения в другие законы и кодексы для внедрения вопросов о медиации.

Оксана Коваленко, УП