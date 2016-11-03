В Харькове выросла угроза терактов - СБУ

СБУ заявляет, что получила информацию о потенциальных угрозах проведения массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Харьковского горсовета.

По информации СБУ, призывы прийти на такие протестные акции распространяют через соцсети представители пророссийски настроенных политических структур.

"Как даты проведения массовых акций антигосударственного характера указано 4 ноября - так называемый "День народного единства", государственный праздник Российской Федерации, и 19 ноября - запланированы массовые мероприятия в крупных городах Украины в рамках акции "Тарифного сопротивления", - сказано в сообщении.

Харьковский горсовет просит горожан быть внимательными и осторожными в местах массового скопления людей.

Украинская правда