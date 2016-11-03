В следующем году оформления пенсии отвяжут от места жительства

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Четверг, 3 ноября 2016, 14:15

С 1 января 2017 года планируется полный перевод всех пенсионных дел в электронную форму, благодаря чему пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы.

Об этом на открытии фронт-офиса обслуживания граждан в Бердичевском объединенном управлении Пенсионного фонда заявил вице-премьер Павел Розенко, сообщает правительственный портал.

"Мы начинаем этот процесс из постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, что даст нам возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. И уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан – пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как это есть сейчас", – сказал он.

Кроме того, по словам Розенко, каждый работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет смотреть как в течение своей трудовой жизни он накапливает себе на пенсию и какая выплата у него будет при выходе на пенсию.

Украинская правда

Темы: пенсии Розенко
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